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Названа дата заседания совета НАТО в Украине

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Североатлантический совет проведет заседание в Украине уже 31 октября. Во встрече примет участие президент Владимир Зеленский.
Североатлантический совет соберется 31 октября на заседание в Украине
Североатлантический совет соберется 31 октября на заседание в Украине

Заседание Североатлантического совета состоится 31 октября в Украине. Об этом сообщил замглавы офиса президента Игорь Жовква, передает Интерфакс-Украина в среду, 18 сентября.

"Важное событие - заседание Североатлантического совета 31 октября в Украине, то есть послов в Брюсселе стран-членов НАТО. У президента Украины будет соответствующий формат участия", - заявил Жовква на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским Союзом.

Напомним, что Североатлантический совет НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом должен был состояться в Украине 9-10 июля, но его перенесли из-за парламентских выборов.

Позже стало известно, что Украина и НАТО договорились об активизации сотрудничества по военной реформе. Стороны также договорились о продолжении практики совместной военной подготовки, включая стажировки военнослужащих военно-морских сил Украины на кораблях ВМС государств-членов НАТО.

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Теги: НАТО, НАТО-Украина
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Источник: korrespondent.net

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