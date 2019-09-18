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Долг Украины вырос на $1,5 млрд

Комментариев: 2
Внешний валовый долг Украины вырос за II квартал 2019 года. Теперь он достиг 115,511 млрд долларов.
Валовый внешний долг Украины вырос на 1,5 млрд долларов
Валовый внешний долг Украины вырос на 1,5 млрд долларов
bank.gov.ua

Валовый внешний долг Украины на конец II квартала 2019 года вырос в сравнении с прошлым кварталом на 1,555 млрд долларов - с 113,956 млрд долларов до 115,511 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка Украины, обнародованные в среду, 18 сентября.

По данным НБУ, долг в секторе общего государственного управления вырос на 1,470 млрд долларов с 41,144 млрд долларов до 42,614 млрд долларов.

Долг Национального банка сократился на 169 млн долларов с 7,745 млрд долларов до 7,576 млрд долларов.

Долг банков сократился на 83 млн долларов с 5,037 млрд долларов до 4,954 млрд долларов. Долг предприятий сократился на 32 млн долларов с 50,518 млрд долларов до 50,550 млрд долларов.

Напомним, что ранее НБУ за неделю купил на межбанке почти $200 млн.

Также сообщалось, что резервы Украины превысили $22 млрд.

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Теги: долги, НБУ, Нацбанк, госдолг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Антибес    18.09.2019, 22:08
Оценка:  +2
Антибес
Нехилая такая"пэрэмога"!)))))
Pivkov3    18.09.2019, 22:04
Оценка:  0
Pivkov3
а у России долгов нет и сотни миллиардов долларов в золотом и валютном резервах, завидуй вата!
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