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Украина должна выплатить $24,8 млрд до конца 2020

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До конца текущего года Украина должна выплатить $8,975 млрд, из которых $6,773 млрд - основная сумма долга, а $2,202 млрд - проценты.
НБУ назвал сумму выплат по внешнему долгу до конца 2020
НБУ назвал сумму выплат по внешнему долгу до конца 2020
Пресс-центр НБУ

Нацбанк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 июля 2019 года. Данные появились на официальном сайте НБУ в среду, 18 сентября.

Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за III-IV кварталы должны выплатить 8,975 млрд долларов, из которых 6,773 млрд долларов - основная сумма долга, 2,202 млрд долларов - проценты.

По данным НБУ, в 2020 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 15,877 млрд долларов, из которых 12,095 млрд долларов - основная сумма долга, 3,781 млрд долларов - проценты.

Ранее в Нацбанке сообщили, что внешний валовый долг Украины вырос за II квартал 2019 года на 1,5 млрд долларов.

Также стало известно, что резервы Украины превысили $22 млрд.

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Теги: долги, НБУ, Нацбанк, госдолг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Григорич    18.09.2019, 22:26
Оценка:  0
Григорич
тю... какие мелочи )) ) ще назанэмаемо..а отдавать попэрэдники будуть ))) ну или нэхай тарифы подымтуь до эуропейских...цеевропаж как никак )))
VSHIVANKA    18.09.2019, 22:14
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЩЕНЯ ВМЭРЛА , ЧИ НЕ. ?
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