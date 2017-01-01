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Россия в Минске блокировала разведение сил в Золотом и Петровском

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Украинская сторона заявила, что такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках.
РФ в Минске заблокировала разведение сил на Донбассе
РФ в Минске заблокировала разведение сил на Донбассе
штаб ООС

На переговорах трехсторонней контактной группы в Минске российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения войск в районе Золотого и Петровского. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook в среду, 18 сентября.

"Украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Однако российская сторона заблокировала определения возможной даты разведения", - написала она.

Такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках, пишет Олифер.

Напомним, что ранее украинская сторона на переговорах в Минске выдвинула условия реализации формулы Штайнмайера. Среди требований - полное прекращение огня, вывод иностранных войск, и обеспечение работы ЦИК, украинских политических партий, СМИ и наблюдателей.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что о формуле Штайнмайера договорились на встрече советников в нормандском формате еще 2 сентября.

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Теги: переговоры в Минске, минские договоренности, разведение сил на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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