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Новый посол Грузии начал работу в Украине

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Теймураз Шарашенидзе заверил, что Грузия неизменно поддерживает территориальную целостность Украины.
Новый посол Грузии прибыл в Украину
Новый посол Грузии прибыл в Украину
МИД Украины

Новоназначенный посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе вручил копии верительных грамот заместителю главы Министерства иностранных дел Украины Василию Боднару. Об этом сообщила пресс-служба МИД в среду, 18 сентября.
 
Во время встречи новый посол Грузии в Украине заверил, что Грузия неизменно поддерживает территориальную целостность Украины.
 
В ходе общения стороны отметили готовность к активизации политического диалога и выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении украинского-грузинского сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. 
 
Теймураз Шарашенидзе ранее занимал должность посла Грузии в Азербайджане. Он стал преемником посла Гелы Думбадзе, которого МИД Грузии отозвал из Украины с целью назначения на другую должность.

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Теги: Украина, Грузия, Дипломатия, посол
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Источник: korrespondent.net

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