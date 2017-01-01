Новый посол Грузии начал работу в Украине

Теймураз Шарашенидзе заверил, что Грузия неизменно поддерживает территориальную целостность Украины.



Новоназначенный посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе вручил копии верительных грамот заместителю главы Министерства иностранных дел Украины Василию Боднару. Об этом сообщила пресс-служба МИД в среду, 18 сентября.



Во время встречи новый посол Грузии в Украине заверил, что Грузия неизменно поддерживает территориальную целостность Украины.



В ходе общения стороны отметили готовность к активизации политического диалога и выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении украинского-грузинского сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.



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