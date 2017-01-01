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Белый дом анонсировал встречу Трампа и Зеленского

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Президенты США и Украины встретятся в в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН на следующей неделе.
Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом
Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом


Вице-президент США Майк Пенс во время телефонного разговора с президентом Украины обсудили визит Владимира Зеленского в США на следующей неделе, сообщает пресс-служба Белого дома.

В рамках телефонной беседы стороны говорили о предстоящей встрече американского президента Дональда Трампа с Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Вице-президент поблагодарил администрацию президента Зеленского за ее смелые действия по борьбе с коррупцией посредством законодательных реформ и предложил полную поддержку этих усилий в США", – говорится в сообщении.

Также Пенс напомнил о продуктивной встрече с Зеленским 1 сентября в Варшаве и подтвердил неизменную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа должна состояться после Генассамблеи ООН, между 23-26 сентября. На встрече будет подниматься тема ситуации на Донбассе.

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Теги: Украина-США, встреча, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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