В психбольнице Днепра пытались разобрать банкомат ПриватБанка

При попытке физического воздействия на банкомат сработала охранная система, по сигналу которой на место прибыли правоохранители.

В ночь на 18 сентября неизвестные попытались украсть деньги из банкомата ПриватБанка, установленного в КП Днепропетровская областная клиническая психиатрическая больница. Об этом накануне сообщил Информатор со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

Отмечается, что злоумышленники пробрались в холл здания и, вооружившись слесарными инструментами, пытались разобрать банкомат.

"При попытке физического воздействия на банкомат сработала охранная система, по сигналу которой на место прибыли сотрудники службы безопасности ПриватБанка и сотрудники полиции. К моменту прибытия сотрудников полиции и службы безопасности на место злоумышленникам уже удалось скрыться", – говорится в сообщении.

Банкомат получил незначительные повреждения, однако уже сейчас известно, что размещенные в нем средства не пострадали. Принимаются меры по установлению злоумышленников. Степень повреждения банкомата и общий ущерб устанавливаются.

Ранее в селе Чумаки Днепропетровской области неизвестный взорвал банкомат в продуктовом магазине при помощи газовоздушной смеси. Злоумышленник унес 350 тысяч гривен.

Также в Харьковской области неизвестные взорвали банкомат, однако завладеть деньгами им не удалось.

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