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В психбольнице Днепра пытались разобрать банкомат ПриватБанка

Комментариев: 2
При попытке физического воздействия на банкомат сработала охранная система, по сигналу которой на место прибыли правоохранители.
Поврежденный банкомат (архивное фото)
Поврежденный банкомат (архивное фото)
Нацполиция Украины

В ночь на 18 сентября неизвестные попытались украсть деньги из банкомата ПриватБанка, установленного в КП Днепропетровская областная клиническая психиатрическая больница. Об этом накануне сообщил Информатор со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

Отмечается, что злоумышленники пробрались в холл здания и, вооружившись слесарными инструментами, пытались разобрать банкомат.

"При попытке физического воздействия на банкомат сработала охранная система, по сигналу которой на место прибыли сотрудники службы безопасности ПриватБанка и сотрудники полиции. К моменту прибытия сотрудников полиции и службы безопасности на место злоумышленникам уже удалось скрыться", – говорится в сообщении.

Банкомат получил незначительные повреждения, однако уже сейчас известно, что размещенные в нем средства не пострадали. Принимаются меры по установлению злоумышленников. Степень повреждения банкомата и общий ущерб устанавливаются.

Ранее в селе Чумаки Днепропетровской области неизвестный взорвал банкомат в продуктовом магазине при помощи газовоздушной смеси. Злоумышленник унес 350 тысяч гривен.

Также в Харьковской области неизвестные взорвали банкомат, однако завладеть деньгами им не удалось.

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Теги: банкомат, Днепр, ПриватБанк, грабители, Приватбанк новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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xapi3mat    19.09.2019, 08:40
Оценка:  -1
xapi3mat
В психбольнице? не вижу ничего странного...
C!    19.09.2019, 08:18
Оценка:  -1
C!
Знакомая картина... 2014 г . Юго-восток Украины , Крым.
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