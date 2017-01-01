Итоги 18 сентября: Захват моста в Киеве и уход Вятровича

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Мост Метро в Киеве угрожали подорвать; Вятрович лишился должности главы Института нацпамяти. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Заместителя Кличко избили

В Киеве неизвестные избили заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Инцидент произошел в подъезде дома №16-в по улице Митрополита Липкивского.

Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы.

Под Запорожьем из АК расстреляли зампредседателя ОТГ



Заместитель председателя Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрий Кириллов, которого расстреляли утром 18 сентября у здания поселкового совета, умер во время оказания медицинской помощи, полиция рассматривает несколько версий убийства. Преступник с места происшествия бежал, используя автомобиль, который потом нашли сожженным.



Позже стало известно, что убитый 18 сентября заместитель главы поселка Акимовка Дмитрия Кириллов является сыном криминального авторитета из 90-х.





Тройное убийство на заправке в Николаеве



На АЗС в Николаеве полиция обнаружила мертвыми механика, оператора и кассира. Правоохранители рассматривают три версии: ограбление, личная неприязнь и внезапный конфликт.



Позже появилось видео с места убийства трех человек на АЗС в Николаеве

Украина назвала условия выполнения “формулы Штайнмайера“

Украинская сторона на переговорах в Минске выдвинула условия реализации “формулы Штайнмайера“.

Киев не имеет принципиальных возражений по существу так называемой формулы Штайнмайера о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможно только при условии выполнения таких пунктов:

полное прекращение огня;

обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

обеспечение работы ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля над неподконтрольной Украине участком российско-украинской границы.

Вятровича уволили с должности главы Института нацпамяти

Кабинет министров уволил директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

“Увольнение готовилось заранее, и я лично обсуждал этот вопрос с премьер-министром Алексеем Гончаруком, с которым хорошо знаком со времен Майдана. Он также меня лично заверил, что Институт сохранит все свои направления работы, которые были заложены и разработаны в течение этих пяти лет“, - сказал Вятрович.

В Киеве мужчина угрожал взорвать мост Метро

В Киеве военнослужащий Алексей Белько захватил мост Метро и угрожал его взорвать. Были названы требования захватчика моста.

Он также обстрелял полицейских и сбил их дрон.

В ходе спецоперации мужчина сдался и был задержан. Открыто криминальное производство по статье Подготовка к совершению теракта. Позже Появилось видео задержания “минера“ моста в Киеве.

Порошенко не пришел на допрос в ГБР

Бывший президент Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу относительно возможного злоупотребления служебным положением, а также возможного вмешательства в деятельность судей.

Порошенко также вызван на допросы 27 сентября и 3 октября, но повторные повестки могут направляться и на другие даты.

Коломойский ответил на обвинения Гонтаревой в поджоге ее дома

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил о намерении судиться с экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой после того, как она обвинила его в организации поджога дома. “Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки“, - сказал олигарх, отметив, что речь идет о защите чести и достоинства в украинских судах.

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