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Сутки в ООС: пять обстрелов, потерь нет

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Противник обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов на Донбассе за минувшие сутки, 18 сентября, пять раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не понесли потерь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 19 сентября.

Противник обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было зафиксировано три обстрела: неподалеку Березового – из стрелкового оружия; дважды у Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север совершено два обстрела: неподалеку Травневого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Крымского – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток сепаратисты дважды открывали огонь из стрелкового оружия – в районе Николаевки и Золотого.

Напомним, за сутки 17 сентября на Донбассе зафиксировали 11 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда погиб один боец ВСУ и два были ранены.

Как сообщалось,  экспорт вооружения и военной техники в ближайшие годы необходимо увеличить в пять раз - до 2 млрд. долларов в год. Об этом 17 сентября заявил гендиректор ГК “Укроборонпром“ Айварас Абромавичус.

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Теги: Донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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