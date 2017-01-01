Холод и дожди: порадует ли погода 19 сентября

Сегодня в Украине будет достаточно холодно.

19 сентября в Украине ожидаются дожди и низкая температура воздуха. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читай также: Синоптики обещают Украине осенние дожди

На западе страны сегодня ожидаются кратковременные дожди. Воздух прогреется от +12 до +16 градусов по Цельсию.

На востоке облачно с прояснениями. Кратковременные дожди на протяжении дня вероятны только в пределах Сумской области. На термометре +12…+18 градусов.

Южным регионам сегодня обещают облачный день с прояснениями. На улице +18…+20 градусов по Цельсию.

Читай также: Синоптики предупредили о скорых заморозках

На севере Украины кратковременные дожди на протяжении всего дня. Температура воздуха +13…+16 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня без осадков. Небо будет затянуто облаками, но солнца будет достаточно. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +18 градусов по Цельсию.

В столице вероятны кратковременные дожди. Воздух прогреется в пределах +13…+15 градусов.

Напомним, в Карпатах выпал снег. На горе Поп Иван вчера заснежило.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.