В суде Донецкой области напали на прокурора

Злоумышленники избили прокурора и порезали колеса его внедорожника.

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В Доброполье Донецкой области в здании местного суда неизвестные напали на прокурора, а также повредили его машину.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 18 сентября. В коридоре первого этажа суда несколько человек напали на 28-летнего работника Константиновской местной прокуратуры и нанесли удары кулаками в живот. Кроме того, нападавшие порезали два колеса внедорожника SSANG YONG Rexton, который принадлежит прокурору.

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По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 347 (умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к нападению на прокурора.

Как сообщалось, заместитель председателя Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрий Кириллов, которого расстреляли утром 18 сентября у здания поселкового совета, умер во время оказания медицинской помощи, полиция рассматривает несколько версий убийства. Преступник с места происшествия бежал, используя автомобиль, который потом нашли сожженным.



Позже стало известно, что убитый 18 сентября заместитель главы поселка Акимовка Дмитрия Кириллов является сыном криминального авторитета из 90-х.

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