НАБУ открыло дело против главы НБУ Смолия - СМИ
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло дело по факту декларирования недостоверной информации главой Нацбанка Украины Яковом Смолием за 2015-2017 годы.
Об этом сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши" со ссылкой на источники в следствии.
"НАБУ открыло дело по факту декларирования недостоверной информации главой НБУ Смолием за 2015-2017 года", - утвержают информаторы из следствия.
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Согласно источникам, установлено, что Смолий указал недостоверную стоимость доли 3 нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, а также не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав. Кроме того, глава Нацбанка не отразил информацию о нескольких земельных участках, принадлежащих ему, и средства на банковских счетах его и жены.
Общая сумма недостоверных сведений составляет более 18,3 млн гривен.
Как сообщалось 13 августа, НБУ отреагировал на обвинения НАПК в адрес Смолия.
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