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Сенцов рассказал Гаагскому трибуналу о пытках ФСБ

Комментариев: 4
Освобожденный украинец рассказал, как над ним издевались сотрудники ФСБ.
Сенцов дал показания против ФСБ
Сенцов дал показания против ФСБ
Радио Свобода

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов дал показания Гаагскому трибуналу касательно пыток со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности.

Об этом Сенцов рассказал в ходе интервью Громадському.

Есть люди, которые пережили гораздо большее унижение - моральное и физическое - это (Николай, - ред.) Карпюк, (Станислав, - ред.) Клих и те, кто до сих пор сидит в тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса. То, что там происходит, - страшные вещи, поэтому об этом надо говорить ... Я дал показания против ФСБ и против их действий для Гаагского трибунала. Зло должно быть наказано, - заявил Сенцов.

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Он добавил, что показания касались пыток и незаконных действий, которые активно практикует российская спецслужба по отношению к заключенным.

Напомним, Балух рассказал о пытках в РФ. Он рассказал, что в тюрьме его кинули на шпагат, били по ногам, в область печени, почек, по голове сзади.

 

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Теги: пытки, ФСБ, Сенцов, Гаагский трибунал
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Комментариев (5)
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VSHIVANKA    19.09.2019, 10:34
Оценка:  +1
VSHIVANKA
КАКОЙ УЖАС !!!
А МЕСТО КУДА ПРЯТАЛ СВОЙ СВЕРНУТЫЙ ТРУБОЧКОЙ ДНЕВНИК ТОЖЕ ПОКАЗАЛ ?!
Гопак_и_Гамак    19.09.2019, 10:16
Оценка:  0
Гопак_и_Гамак
Это напомнило сцену из мультфильма "Илья-Муромец и Соловей-разбойник", когда Соловей-разбойник рассказывал про свою нелёгкую жизнь византийскому императору.
Krotol2    19.09.2019, 10:15
Оценка:  -1
Krotol2
Может он сказочником устроится.
Антибес    19.09.2019, 10:13
Оценка:  0
Антибес
Олег рассказал как его периодически делали Ольгой?Феерично!!!Новый сценарий для блокбастера готов!!!
Ira0956    19.09.2019, 10:10
Оценка:  +2
Ira0956
Очень трогательная история. Жаль, что пиздёж. ))
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