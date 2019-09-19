Сенцов рассказал Гаагскому трибуналу о пытках ФСБ

Освобожденный украинец рассказал, как над ним издевались сотрудники ФСБ.

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов дал показания Гаагскому трибуналу касательно пыток со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности.

Об этом Сенцов рассказал в ходе интервью Громадському.

Есть люди, которые пережили гораздо большее унижение - моральное и физическое - это (Николай, - ред.) Карпюк, (Станислав, - ред.) Клих и те, кто до сих пор сидит в тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса. То, что там происходит, - страшные вещи, поэтому об этом надо говорить ... Я дал показания против ФСБ и против их действий для Гаагского трибунала. Зло должно быть наказано, - заявил Сенцов.

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Он добавил, что показания касались пыток и незаконных действий, которые активно практикует российская спецслужба по отношению к заключенным.

Напомним, Балух рассказал о пытках в РФ. Он рассказал, что в тюрьме его кинули на шпагат, били по ногам, в область печени, почек, по голове сзади.

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