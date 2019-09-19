Сенцов рассказал Гаагскому трибуналу о пытках ФСБ
Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов дал показания Гаагскому трибуналу касательно пыток со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности.
Об этом Сенцов рассказал в ходе интервью Громадському.
Есть люди, которые пережили гораздо большее унижение - моральное и физическое - это (Николай, - ред.) Карпюк, (Станислав, - ред.) Клих и те, кто до сих пор сидит в тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса. То, что там происходит, - страшные вещи, поэтому об этом надо говорить ... Я дал показания против ФСБ и против их действий для Гаагского трибунала. Зло должно быть наказано, - заявил Сенцов.
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Он добавил, что показания касались пыток и незаконных действий, которые активно практикует российская спецслужба по отношению к заключенным.
Напомним, Балух рассказал о пытках в РФ. Он рассказал, что в тюрьме его кинули на шпагат, били по ногам, в область печени, почек, по голове сзади.
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А МЕСТО КУДА ПРЯТАЛ СВОЙ СВЕРНУТЫЙ ТРУБОЧКОЙ ДНЕВНИК ТОЖЕ ПОКАЗАЛ ?!