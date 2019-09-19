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Объявленный в розыск заммэра Днепра ушел в отпуск

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Разыскиваемый за растрату госсредств заместитель Филатова ушел в отпуск. Перед тем подозреваемый Михаил Лысенко находился в командировке в Турции.
Михаил Лысенко
Михаил Лысенко
Слово и дело

Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, которого подозревают в причастности к растрате бюджетных средств на ремонте моста и объявили в розыск, находится в плановом отпуске.

Об этом сообщили в мэрии Днепра, передает Радио Свобода.

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По данным пресс-службы, отпуск началась 18 сентября и продлится 15 дней. Заявление об отпуске было подписано еще 2 сентября, сообщили в мэрии.

Ранее в пресс-службе Днепровского горсовета отмечали, что до 17 сентября включительно Михаил Лысенко будет находиться в командировке в Турции.

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Напомним, 16 сентября зама Филатова объявили в розыск. Нескольких чиновников горсовета Днепра объявили в розыск, как скрывающихся от следствия. 7 сентября, мэр Днепра Борис Филатов открыл мост после капремонта.

А правоохранители провели в мэрии Днепра обыски и сообщили семи лицам подозрение в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта моста в Днепре.

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Теги: коррупция, мост, Днепр, мэр, Коррупция в Украине, заместитель
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Комментариев (1)
П    19.09.2019, 11:39
Оценка:  +1
П
Как отпуск влияет на УК?
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