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Минветеранов будет защищать интересы киевского минера

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Ведомство сделало важное заявление.
Фото момент задержания
Фото момент задержания
facebook.com/mva.gov.ua

Министерство ветеранов будет защищать интересы Алексея Белько, который вчера пытался взорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

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Ведомство сообщило, что будет защищать интересы Белько, как и любого другого участника войны на Донбассе.

Министерство подчеркивает, что оно будет защищать интересы Алексея Белько, как и любого участника русско-украинской войны, в частности его право на уважение, справедливое рассмотрение этого дела и помощь при необходимости. Мы не позволим использовать этот инцидент для очернение бойцов и ветеранов, или для раскола между ними и остальным обществом, - отметили в ведомстве.

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Министерство ветеранов отметило, что будет способствовать коммуникации между обществом и Белько. Журналистов и общественность призвали проверять информацию и не распространять фейки.

Также ведомство выразило благодарность сотрудникам силовых структур, которые обеспечили бескровное задержание киевского минера.

Напомним, появилось видео задержания “минера“ моста в Киеве. На видео показан фрагмент спецоперации, когда грозивший взорвать мост Метро мужчина сдался силовикам.

 

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Теги: минер, Киев, Минветеранов
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Комментариев (1)
T-REX2    19.09.2019, 10:35
Оценка:  0
T-REX2
Дать квартиру и 100шт хэрою.Сам пол Киева удерживал 5 часов
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