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Российское ТВ может привести к смерти - Сенцов

Комментариев: 10
Какой-нибудь ватник вполне может решить отомстить и напасть на родственников украинцев, проживающих в Крыму, предупреждает режиссер.
Сенцов считает российское телевидение опасным
Сенцов считает российское телевидение опасным
Facebook Олега Сенцова

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Пропаганда на российском телевидении может привести даже к смерти. Такое мнение бывший политзаключенный Олег Сенцов высказал в интервью Hromadske.

"Понятно, что люди, у которых остались в Крыму родственники, очень рискуют. Одно дело - официальные власти, которые этим заниматься не будут. Это глупо и ничего хорошего не принесет", - пояснил он.

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"А от какого-то отчаянного "ватника", который насмотрится телевизора и решит отомстить твоим родным, никто не застрахован. Вот это опасно. Российский телевизор реально убивает", - сказал Сенцов.

Напомним, ранее сообщалось, что Олег Сенцов рассказал Гаагскому трибуналу о пытках ФСБ.

 

 

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Теги: Сенцов, Крым, ТВ, Украина, РФ
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Комментариев (10)
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Кайдаш    19.09.2019, 11:59
Оценка:  -3
Кайдаш
К смерти-не к смерти, но к массовому слабоумию несомненно...
COZEL    19.09.2019, 11:48
Оценка:  +3
COZEL
ГЛУПЫЙ МУЖИК, ССАТЬ ПРОТИВ ВЕТРА, КОГДА ЗЕЛЕНЫЙ НАЛАЖИВАЕТ ОТНОШЕНИЯ С ПУТИНЫ, ТЕМ БОЛЕЕ РОДИТЕЛИ В КРЫМУ, ТРОГАТЬ ИХ КОНЕЧНО НЕ КТО НЕ БУДЕТ, НО ОН ТАМ НЕ ПОЯВИТЬСЯ НИ КОГДА, ДУРАК
alex-zol    19.09.2019, 11:39
Оценка:  +6
alex-zol
Байки из склепа. Поджопник дали разок.
VSHIVANKA    19.09.2019, 11:32
Оценка:  +5
VSHIVANKA
ФОТО ИНТЕРЕСНОЕ.....))))
КУДА ОН ПЕРЕД ЭТИМ ТОЛКАЛ СВОИ ПАЛЬЦЫ ? ))))
Антибес    19.09.2019, 10:56
Оценка:  +2
Антибес
Ольга явно не в себе от круглосуточного просмотра российского ТВ.Это факт.Но её уже не исцелить.Ольга безнадёжна.
Гопак_и_Гамак    19.09.2019, 10:50
Оценка:  +4
Гопак_и_Гамак
Будет символично, если он реально погибнет от какого-нибудь телевизора российской сборки. ))
А если серьёзно, то этот парень весьма упорот.
Интересно, как надолго у него хватит фантазии, чтобы поддерживать к себе интерес?
asfd0    19.09.2019, 12:05
Оценка:  +1
asfd0
как надолго у него хватит фантазии утверждать что он режиссер )))))
Адекваты    19.09.2019, 10:41
Оценка:  +2
Адекваты
По себе меряешь?
T-REX2    19.09.2019, 10:37
Оценка:  +4
T-REX2
Ну зачем тогда кудахкаешь,если очкуешь
Адекваты    19.09.2019, 10:41
Оценка:  +4
Адекваты
Цену себе набивает))
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