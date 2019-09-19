Российское ТВ может привести к смерти - Сенцов

Какой-нибудь ватник вполне может решить отомстить и напасть на родственников украинцев, проживающих в Крыму, предупреждает режиссер.

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Пропаганда на российском телевидении может привести даже к смерти. Такое мнение бывший политзаключенный Олег Сенцов высказал в интервью Hromadske.

"Понятно, что люди, у которых остались в Крыму родственники, очень рискуют. Одно дело - официальные власти, которые этим заниматься не будут. Это глупо и ничего хорошего не принесет", - пояснил он.

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"А от какого-то отчаянного "ватника", который насмотрится телевизора и решит отомстить твоим родным, никто не застрахован. Вот это опасно. Российский телевизор реально убивает", - сказал Сенцов.

Напомним, ранее сообщалось, что Олег Сенцов рассказал Гаагскому трибуналу о пытках ФСБ.

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