Российское ТВ может привести к смерти - Сенцов
Читай также: Сенцов: Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин?
Пропаганда на российском телевидении может привести даже к смерти. Такое мнение бывший политзаключенный Олег Сенцов высказал в интервью Hromadske.
"Понятно, что люди, у которых остались в Крыму родственники, очень рискуют. Одно дело - официальные власти, которые этим заниматься не будут. Это глупо и ничего хорошего не принесет", - пояснил он.
Читай также: Прокуратура допросила Сенцова и Кольченко - СМИ
"А от какого-то отчаянного "ватника", который насмотрится телевизора и решит отомстить твоим родным, никто не застрахован. Вот это опасно. Российский телевизор реально убивает", - сказал Сенцов.
Напомним, ранее сообщалось, что Олег Сенцов рассказал Гаагскому трибуналу о пытках ФСБ.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
КУДА ОН ПЕРЕД ЭТИМ ТОЛКАЛ СВОИ ПАЛЬЦЫ ? ))))
А если серьёзно, то этот парень весьма упорот.
Интересно, как надолго у него хватит фантазии, чтобы поддерживать к себе интерес?