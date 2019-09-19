Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Пленный оказался знатной "рыбой": ВСУ захватили в плен наемника

Комментариев: 8
ВСУ провели операцию по задержанию наемника.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com(иллюстративное фото)

Вблизи оккупированной Горловки спецподразделения Вооруженных сил Украины задержали “важного” боевика, который является гражданином одной из постсоветских стран. 

Читай также: На блокпосту в Луганской области задержали боевика

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от “Слуги народа” Юрий Мысягин.

По его словам, пленный наемник воевал на стороне боевиков на протяжении 5 лет. На данный момент им занимаются спецслужбы.

Несколько дней назад на одном из передовых участков зоны операции ОС, в районе оккупированной Горловки пехота ВСУ взяла в плен одного из террористов. Пленный оказался знатной "рыбой". Воюет в рядах незаконных вооруженных формированиях с 2014 года. Пока еще по неподтвержденной информации - гражданин одной стран бывшего СССР, - рассказал нардеп.

Читай также: В Бахмуте бывший боевик добровольно сдался правоохранителям

Напомним, завербованная ФСБ РФ украинка сдалась СБУ. Уроженку Луганской области завербовали во время пересечения пункта пропуска Станица Луганская. Женщина вернулась в Хмельницкую область, не выполнила поручения ФСБ и обратилась к украинским силовикам.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: боевик, наемник, Мысягин, ВСУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
ConcorD    19.09.2019, 11:23
Оценка:  +3
ConcorD
А фотка к заголовку статьи "пляшет" это же фото из типа плена бабыГадиЧавченкоУсрались. Только редакция ГадеСавченко голову срезали в фотошопе!
Антибес    19.09.2019, 11:19
Оценка:  +1
Антибес
Бомж по имени Анатолий с автовокзала Горловки никак не ждал что его назовут"знатной рыбой"...
Мыкола    19.09.2019, 11:15
Оценка:  +2
Мыкола
Украинцам уже до чертиков надоела эта гражданская война, но упыри настойчиво ее стараются "раскочегарить" ! Может хавит воевать для чужого дяди? А мнение бандерлогов и майданутых не в счет. Их безмозглость дорого стоила Украине !
merks    19.09.2019, 11:35
Оценка:  -2
merks
Без РФ уже бы давно закончилась.
haarp    19.09.2019, 11:37
Оценка:  +1
haarp
Без майдана бы и не началось.
haarp    19.09.2019, 11:01
Оценка:  +1
haarp
хенерал поди
haarp    19.09.2019, 11:39
Оценка:  +4
haarp
или фельдмаршал
T-REX2    19.09.2019, 11:45
Оценка:  +5
T-REX2
Ну написано-знатная рыба,карась наверное
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь