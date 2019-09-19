“Пленный оказался знатной "рыбой": ВСУ захватили в плен наемника

ВСУ провели операцию по задержанию наемника.

Вблизи оккупированной Горловки спецподразделения Вооруженных сил Украины задержали “важного” боевика, который является гражданином одной из постсоветских стран.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от “Слуги народа” Юрий Мысягин.

По его словам, пленный наемник воевал на стороне боевиков на протяжении 5 лет. На данный момент им занимаются спецслужбы.

Несколько дней назад на одном из передовых участков зоны операции ОС, в районе оккупированной Горловки пехота ВСУ взяла в плен одного из террористов. Пленный оказался знатной "рыбой". Воюет в рядах незаконных вооруженных формированиях с 2014 года. Пока еще по неподтвержденной информации - гражданин одной стран бывшего СССР, - рассказал нардеп.

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Напомним, завербованная ФСБ РФ украинка сдалась СБУ. Уроженку Луганской области завербовали во время пересечения пункта пропуска Станица Луганская. Женщина вернулась в Хмельницкую область, не выполнила поручения ФСБ и обратилась к украинским силовикам.

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