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Мифы о рынке земли: У Зе сравнили мораторий с "девушкой, которую нельзя целовать"

Комментариев: 9
В команде президента решили развенчать мифы о рынке земли, в частности о том, что запрет на ее продажу означает владение ею народом.
У президента стремятся развенчать мифы и моратории на землю
У президента стремятся развенчать мифы и моратории на землю
president.gov.ua

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За 28 лет политики, которые рассказывали, что “земля - это собственность народа“, так и не разработали механизм, по которому простой украинец мог бы действительно владеть своей землей. Об этом говорится в видео, размещенном в Телеграм-канале “Команды Зеленского“.

При этом политики и лоббисты наплодили кучу страшилок для того, чтобы существовал теневой рынок земли, а обогащались только они сами и местные “князьки“, подчеркивают в команде президента.

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В связи с этим сопартийцы Зеленского запустили проект, призванный развеять все “мифы“ о продаже земли и показать все плюсы свободного оборота земель.

Первое видео посвящено тому, что украинцев обманывают, что земля находится в их собственности при том, что они не могут ее продать. При этом ведущий сравнивает отсутствие реального права собственности на землю с тем, что у него есть девушка, которую он не может целовать и заняться с ней сексом.

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“Я простой колхозник. У меня есть машина. Я ее могу продать, могу не продать. У меня есть хата. Я ее могу продать, могу не продать. У меня есть моя земля, но я ее продать не могу, как такое может быть?! Понимаете, смотрите: у меня есть девушка - цветочек, да, я с ней встречаюсь, но целовать ее я не могу, обнимать ее я не могу, а про то я вообще думать не хочу. Что за мораторий на секс, мне кто-нибудь может объяснить, или нет?“ - возмущается ведущий.

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Кроме того, на видео показывают опрос простых людей, которые обманчиво верят, что имеют право на землю, а также рассказывают, как “барыги барыжат нашей землей на их рынках“, переоформляя полученные от государства участки.

Напомним, ранее сообщалось, что после отмены моратория на землю российские резиденты не смогут ее покупать.

 

 

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Теги: земля, рынок, Зеленский, команда, мораторий
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Комментариев (9)
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fulminate    19.09.2019, 11:48
Оценка:  -1
fulminate
Только идиот может делать такие сравнения. Если провести аналогию с девушкой, то выходит что ты не просто хочешь заниматься с ней секасом, а хочешь иметь возможность тупо продать ее левому кенту за бабки...
ВосставшийИзБана    19.09.2019, 11:59
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Для славянина Земля - мать. А для маланца, который вечный скиталец - это шлюха, которая должна приносить доход. Маланцы никогда своей земли не имели и ценить ее не умеют. Да и женщин они никогда не уважали. Поэтому у них и сравнения такие.
ВосставшийИзБана    19.09.2019, 11:46
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Мне вообще как-то непонятна эта аналогия с девушкой. Целовать - это проявлять нежность. Холить и лелеять. А продавать - в аналогии с девушкой - это выставить на панель. Типа как у маланца есть девушка и он воспринимает себя только как сутенер. Хотя, если почитать Библию, там много примеров как
ВосставшийИзБана    19.09.2019, 11:47
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
маланцы использовали своих жен в корыстных целях. Для них это норма жизни.
fulminate    19.09.2019, 11:48
Оценка:  -1
fulminate
Во-во. Тупое сравнение...
chytan    19.09.2019, 11:31
Оценка:  -4
chytan
А Зеля очень хочет тра_хнуть Украину ?!!!
ВосставшийИзБана    19.09.2019, 11:44
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Ну он же уже сравнивал Украину с актрисой фильмов для взрослых. В его сознании ничего не поменялось.
ВосставшийИзБана    19.09.2019, 11:14
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Машину произвел человек. Хату построил человек. А Землю кто создал?
ВосставшийИзБана    19.09.2019, 11:13
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
А эту девушку спросили, хочет она чтобы ее целовали или нет?
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