Мифы о рынке земли: У Зе сравнили мораторий с "девушкой, которую нельзя целовать"

В команде президента решили развенчать мифы о рынке земли, в частности о том, что запрет на ее продажу означает владение ею народом.

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За 28 лет политики, которые рассказывали, что “земля - это собственность народа“, так и не разработали механизм, по которому простой украинец мог бы действительно владеть своей землей. Об этом говорится в видео, размещенном в Телеграм-канале “Команды Зеленского“.

При этом политики и лоббисты наплодили кучу страшилок для того, чтобы существовал теневой рынок земли, а обогащались только они сами и местные “князьки“, подчеркивают в команде президента.

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В связи с этим сопартийцы Зеленского запустили проект, призванный развеять все “мифы“ о продаже земли и показать все плюсы свободного оборота земель.

Первое видео посвящено тому, что украинцев обманывают, что земля находится в их собственности при том, что они не могут ее продать. При этом ведущий сравнивает отсутствие реального права собственности на землю с тем, что у него есть девушка, которую он не может целовать и заняться с ней сексом.

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“Я простой колхозник. У меня есть машина. Я ее могу продать, могу не продать. У меня есть хата. Я ее могу продать, могу не продать. У меня есть моя земля, но я ее продать не могу, как такое может быть?! Понимаете, смотрите: у меня есть девушка - цветочек, да, я с ней встречаюсь, но целовать ее я не могу, обнимать ее я не могу, а про то я вообще думать не хочу. Что за мораторий на секс, мне кто-нибудь может объяснить, или нет?“ - возмущается ведущий.

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Кроме того, на видео показывают опрос простых людей, которые обманчиво верят, что имеют право на землю, а также рассказывают, как “барыги барыжат нашей землей на их рынках“, переоформляя полученные от государства участки.

Напомним, ранее сообщалось, что после отмены моратория на землю российские резиденты не смогут ее покупать.

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