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Суд отменил домашний арест Ефремова

Комментариев: 11
Экс-регионал обвинялся в том, что спонсировал террористов "ЛНР".
Ефремов вышел из СИЗО в июле 2019 года
Ефремов вышел из СИЗО в июле 2019 года
Корреспондент

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Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября отменил круглосуточный домашний арест бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Об этом рассказал адвокат Ефремова Александр Мельников, передают “Українські новини“.

Он отметил, что 18 сентября суд рассмотрел вопрос продления меры пресечения в виде домашнего ареста или замены его.

Мельников подчеркнул, что защита требовал вообще отменить меру пресечения для подсудимого.

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“Суд решил отменить домашний арест и заменил его на личное обязательство...  Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд“, - сообщил адвокат.

По его словам, Ефремову вернут загранпаспорта, также с него снято обязательство носить электронный браслет слежения. Адвокат сказал, что процесс против экс-главы фракции “Партии регионов“ находиться на стадии изучения материалов защиты. Мельников уверен, что его клиент будет оправдан судом в связи с отсутствие доказательств вины. После реабилитации Ефремова защита намерена заняться привлечением к уголовной ответственности лиц, причастных к уголовному преследованию экс-депутата Рады.

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Адвокат также допускает, что Ефремов подаст иск о возмещении морального и материального ущерба из-за содержания его под стражей более 3 лет.

Напомним, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту “Борисполь“.

В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт, в котором обвиняла его:

  • в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации;
  • в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области;
  • в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины;
  • в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации “ЛНР“;
  • государственной измене.

Ефремова содержали в СИЗО города Старобельск Луганской области.

Как сообщалось в июле, экс-регионал Александр Ефремов намерен доказать, что он “совершенно невиновный человек“.

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Теги: Ефремов, экс-регионал, "ЛНР", сепаратизм, госизмена
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Комментариев (11)
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alex-zol    19.09.2019, 11:32
Оценка:  +2
alex-zol
А теперь закрыть свинорылого. Пусть посидит как Ефремов!!!!
Антибес    19.09.2019, 11:24
Оценка:  +2
Антибес
Теперь Ефремову необходимо задействовать лучших адвокатов в мире и завалить с их помощью все возможные инстанции исками в отношении Педрилы Шоколадного и его подельников,которые держали в тюрьме абсолютно невинного человека.
ParisMA    19.09.2019, 11:41
Оценка:  -1
ParisMA
Да простит меня Бог, но наказания без вины не бывает! В этом деле Ефремов абсолютно не виновен, НО! во времена Януковича - он мог всё!!! И теперь, СКОЛЬКО НЕВИННО ОСУЖДЁННЫХ СИДИТ В ТУРЬМЕ? Сколь людей без суда и следствия сидят по СИЗО и ждут...чего то там? Он не последний человек в стране и вместо
ParisMA    19.09.2019, 11:43
Оценка:  -3
ParisMA
того что б отработать обществу долг, он опять начнёт мстить! А как же люди невиновно осужденные, сидящие годами по СИЗО без суда и следствия? И как ЕЛЕНА БОНДАРЕНКО -Регионалака, Лукаш и прочая тупая ш*л*о*е*б*е*нь будет бегать по каналам и рассказывать о своей невиновности, не вспоминая о том
ParisMA    19.09.2019, 11:43
Оценка:  -3
ParisMA
что у РЕГИОНАЛОВ была возможность всё изменить, а не набивать карманы баблом и заниматься бесконечным самолюбованием на ТВ !!!
Адекваты    19.09.2019, 11:57
Оценка:  0
Адекваты
ParisMA,смешная ты) Из анекдота-Папередники воровали с прибыли,а пороховые-с убытков))И что ты выбираешь?
Pivkov3    19.09.2019, 11:18
Оценка:  +3
Pivkov3
Три года продержали в тюрьме без предъявления обвинения! Ну не конченая у нас власть была?
Антибес    19.09.2019, 11:16
Оценка:  +2
Антибес
А что на этот вопиющий пример беспредела скажет"весь мир с нами"?Ефремов не политзаключённый?Не?Или двойные стандарты не дадут возможности этим"демократам"признат ь очевидное?
Woodbrother    19.09.2019, 11:18
Оценка:  -4
Woodbrother
Террористы из на россии - это не политики.
Pivkov3    19.09.2019, 11:19
Оценка:  +3
Pivkov3
Скоро всех вас на его место посадим
alex-zol    19.09.2019, 11:33
Оценка:  +4
alex-zol
и тебя, пизzда с ушами посадят.
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