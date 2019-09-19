Суд отменил домашний арест Ефремова

Экс-регионал обвинялся в том, что спонсировал террористов "ЛНР".

Ефремов вышел из СИЗО в июле 2019 года Корреспондент

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Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября отменил круглосуточный домашний арест бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Об этом рассказал адвокат Ефремова Александр Мельников, передают “Українські новини“.

Он отметил, что 18 сентября суд рассмотрел вопрос продления меры пресечения в виде домашнего ареста или замены его.

Мельников подчеркнул, что защита требовал вообще отменить меру пресечения для подсудимого.

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“Суд решил отменить домашний арест и заменил его на личное обязательство... Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд“, - сообщил адвокат.

По его словам, Ефремову вернут загранпаспорта, также с него снято обязательство носить электронный браслет слежения. Адвокат сказал, что процесс против экс-главы фракции “Партии регионов“ находиться на стадии изучения материалов защиты. Мельников уверен, что его клиент будет оправдан судом в связи с отсутствие доказательств вины. После реабилитации Ефремова защита намерена заняться привлечением к уголовной ответственности лиц, причастных к уголовному преследованию экс-депутата Рады.

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Адвокат также допускает, что Ефремов подаст иск о возмещении морального и материального ущерба из-за содержания его под стражей более 3 лет.

Напомним, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту “Борисполь“.

В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт, в котором обвиняла его:

в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации;

в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области;

в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины;

в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации “ЛНР“;

государственной измене.

Ефремова содержали в СИЗО города Старобельск Луганской области.

Как сообщалось в июле, экс-регионал Александр Ефремов намерен доказать, что он “совершенно невиновный человек“.

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