В оккупированном Луганске пытались взорвать мост

Инцидент произошел в районе моста на Лесоторговом.

В ночь на 19 сентября в оккупированном боевиками Луганске прогремел мощный взрыв.

Как пишут в социальных сетях местные жители, здесь произошла попытка взрыва моста.

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В свою очередь российское агентство “РИА Новости“ со ссылкой на сепаратистов сообщает, что сам мост в результате инцидента не разрушился.

В сети люди пишут, что инцидент произошел в районе моста Лесоторогового склада через которой идет объездная дорога. Сейчас движение по нему перекрыто.

По разным данным от очевидцев, взрыв прогремел около полуночи. На место прибыли сотрудники так называемой полиции “ЛНР“.

На сайте МВД ЛНР появилась информация с предупреждением что мост временно закрыт.

“Министерство внутренних дел информирует, что по техническим причинам проезд по путепроводу в районе Лесоторгового склада временно закрыт. Просим учесть данную информацию при выборе маршрута движения“, — говорится в сообщении.

О состоянии моста мнения разные. Но сильных видимых разрушений нет.

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Очевидцы пишут, что проезжали на маршрутке №134 мимо каких-то аномалий не заметили (маршрутследует через мясокомбинат, 5 километр и выезжает с другой стороны моста). Один луганчанин, живущий рядом, заявляет, что специально прошелся под мостом, визуально наблюдал, что все опоры моста целые.

Как сообщалось 18 сентября, в Киеве военнослужащий Алексей Белько захватил мост Метро и угрожал его взорвать. Были названы требования захватчика моста.

Он также обстрелял полицейских и сбил их дрон.

В ходе спецоперации мужчина сдался и был задержан. Открыто криминальное производство по статье Подготовка к совершению теракта. Позже Появилось видео задержания “минера“ моста в Киеве.

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