Депутаты изменили процедуру увольнения членов Нацсовета по ТВ

Новый законопроект, принятый в первом чтении, призван обеспечить беспрерывную работу членов Нацсовета.

Депутаты проголосовали за закон о ТВ и радио УНИАН

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о непрерывности работы Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания. "За" проголосовали 292 депутата.

Изменения в закон "О Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания” призваны усовершенствовать процедуру увольнения и назначения членов совета. Закон предусматривает также обеспечение за счет этого непрерывной работы Нацсовета.

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Принятие закона увеличит эффективность государственного регулирования в сфере телевидения и радиовещания, уверены его авторы. Депутаты также проголосовали за сокращение вдвое срока подготовки законопроекта ко во второму чтению.

Напомним, ранее Нацсовет отреагировал на решение суда по "112 Украина".

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