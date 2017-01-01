Рада намерена запретить иностранцам владеть общенациональными провайдерами телесетей

В первую очередь депутаты хотят исключить возможное влияние на отрасль со стороны государства-агрессора.

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Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект об обеспечении прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием. Как указано в “карточке“ законопроекта на сайте парламента, в первом чтении документ поддержали 290 народных депутатов.

Согласно информации, предоставленной авторами законопроекта в пояснительной записке, данная инициатива направлена на обеспечение более прозрачной структуры собственности общенациональных телепровайдеров и предотвращение потенциального противоправного влияния государства-агрессора на телерадиоинформационное пространство Украины.

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В частности, законопроектом предлагается запретить учреждать и принимать участие во владении провайдерами госорганам, органам местного самоуправления и их юрлицам, если у них нет на то полномочий. Аналогичный запрет предлагается наложить также на физических и юридических лиц-резидентов страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, а также юридических лиц, участниками (акционерами) и/или конечными выгодоприобретателями которых являются граждане и компании страны-агрессора.

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Есть в законопроекте и другие новации. В частности, предлагается, чтобы конечным бенефициаром провайдера программной услуги многоканальной цифровой эфирной телесети с общенациональным покрытием могли быть только граждане Украины. При этом юридическим и физическим лицам из оффшорных зон и лицам без гражданства предлагается запретить участие в таких компаниях на всех уровнях владения корпоративными правами.

Напомним, депутаты отменили обязательное лицензирование телекоммуникационной деятельности.

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