"Сядьте и нажимайте!" - Разумков пригрозил депутатам...кнопкодавством

Спикер прервал голосование народных депутатов и призвал их меньше ходить по залу.

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Спикер ВР Дмитрий Разумков сегодня внезапно остановил голосование народных депутатов за законопроект. В частности, он прервал и хотел заново начать голосование из-за того, что мало депутатов сидели на своих местах.

Перед началом голосования он один раз уже призвал депутатов занять рабочие места. "Главы фракций, пригласите нардепов в зал. Коллеги, займите места. Вы много ходите по залу", - заявил спикер.

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Сразу после начала голосования он снова возмутился: "Остановите голосование! Коллеги, я вас прошу, сядьте и нажимайте! А то потом будут вопросы, почему за вас нажимают!"

При этом повторного голосования Разумков объявлять не стал - голосов за закон о совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий хватило.

Напомним, ранее Рада в первом чтении изменила закон о Нацсовете по ТВ и радио.

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