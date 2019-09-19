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"Сядьте и нажимайте!" - Разумков пригрозил депутатам...кнопкодавством

Комментариев: 4
Спикер прервал голосование народных депутатов и призвал их меньше ходить по залу.
Депутаты вместо голосования бродили по залу
Депутаты вместо голосования бродили по залу
УНИАН

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Спикер ВР Дмитрий Разумков сегодня внезапно остановил голосование народных депутатов за законопроект. В частности, он прервал и хотел заново начать голосование из-за того, что мало депутатов сидели на своих местах.

Перед началом голосования он один раз уже призвал депутатов занять рабочие места. "Главы фракций, пригласите нардепов в зал. Коллеги, займите места. Вы много ходите по залу", - заявил спикер.

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Сразу после начала голосования он снова возмутился: "Остановите голосование! Коллеги, я вас прошу, сядьте и нажимайте! А то потом будут вопросы, почему за вас нажимают!"

При этом повторного голосования Разумков объявлять не стал - голосов за закон о совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий хватило.

Напомним, ранее Рада в первом чтении изменила закон о Нацсовете по ТВ и радио.

 

 

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Теги: Разумков, депутаты, голосование, Рада
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Комментариев (4)
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Miha_89    19.09.2019, 13:37
Оценка:  0
Miha_89
Бедный разумков, бедный Богдан, понапридумывали президент, парламент, прокуратура, суды, исполнительная власть, местные депутаты, столько марионеток нужно рассадить которым говорить что делать...
ANDREICH    19.09.2019, 13:36
Оценка:  0
ANDREICH
гріх не коли за тебе проголосують а коли ти падло голосуєш сам й за того товариша
Адекваты    19.09.2019, 12:19
Оценка:  -1
Адекваты
"При этом повторного голосования Разумков объявлять не стал - голосов за закон о совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий хватило." Какой супер важный первоочередной для страны закон!!От его принятия в разы улучшится благосостояние украинцев!))
ВосставшийИзБана    19.09.2019, 12:10
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
Скоты! В стойло! Место, твари!
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