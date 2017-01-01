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Нардепы одобрили реформу прокуратуры: что изменится

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Военная прокуратура будет ликвидирована, все прокуроры пройдут переаттестацию.
Рада одобрила реформу прокуратуры
Рада одобрила реформу прокуратуры
glavcom.ua

Верховная рада Украины поддержала законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры. 

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"За" проголосовало 259 нардепов, "против" - 28, воздержались - 47, не голосовали - 60.

Сообщается, что законопроект нашел поддержку у фракций Слуга народа и За будущее. Фракция Порошенко Европейская солидарность голосовала против реформы прокуратуры, Голос и Батькивщина воздержались, большинство депутатов из ОПЗЖ не голосовали.

Закон будет передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

После подписания закона президентом, в структуре органов прокуратуры произойдет много изменений. Первым шагом реформы будет проведение аттестации прокуроров.

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Вместо ГПУ будет создан Офис генпрокурора. Значительно сократят численность сотрудников  прокуратуры - с 15 до 10 тысяч. Тем, кто пройдет переаттестацию, повысят их базовый оклад: с 12 до 15 прожиточных минимумов.

Закон ликвидирует военную прокуратуру.

Генпрокурор получит право в случае необходимости создавать специализированные, областные и окружные прокуратуры, а также утверждать стратегию развития прокуратуры.

Важно, что, согласно закону, генпрокурором может стать гражданин Украины с высшим юридическим образованием и стажем работы в области права не менее пяти лет.

Напомним, Рябошапка рассказал о реформе прокуратуры. Ключевой аспект реформы - переаттестация прокуроров, возможность для обновления и очищения кадрового состава.

 

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Теги: генпрокурор, реформа, прокуратура, военная прокуратура, переаттестация
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