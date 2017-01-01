Зеленский назначил главу Николаевской ОГА

Область возглавил кировоградский юрист, 5 лет отработавший в столичной налоговой.

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Президент Владимир Зеленский назначил председателем Николаевской областной государственной администрации Александра Васильевича Стадника. Соответствующий указ, датированный 18 сентября, размещен на официальном сайте главы государства.

По информации сайта news.pn, Александр Стадник родился в июле 1977 года в поселке Смолино Маловисковского района Кировоградской области. В 2006 году окончил Киевский национальный университет внутренних дел по специальности «правоведение».

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Стадник работал слесарем по ремонту автомобилей, заместителем начальника торгового отдела Украинско-американского предприятия «АМГ — Украина», инспектором отдела охраны ООО Альфа-Щит», Киев и начальником охраны ООО «АМГ — Украина» Киев, юристом киевского ООО «Комильфо».

С 2012 года Александр Стадник работал в органах Государственной налоговой инспекции. Последняя его должность - исполняющий обязанности главы налоговой Днепровского района Киева. Был уволен в 2017 году.

Напомним, губернатором Днепропетровщины стал харьковский бизнесмен, женатый на россиянке.

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