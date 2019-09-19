РФ опубликовала свой вариант "формулы Штайнмайера" о выборах на Донбассе

Российское издание привело свое понимание формулы о выборах на оккупированной территории.

Российские СМИ считают, что особый статус начнет действовать еще до выборов штаб ООС

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Российская газета "Коммерсант" опубликовала так называемую единую редакцию "формулы Штайнмайера", которую накануне так и не подписали в Минске. Об этом сообщает "Европейская правда", приводя фото статьи печатного издания.

Документ занимает полстраницы и прописывает имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.

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Согласно ему, закон об особом статусе "вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующего внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах ".

Кроме того, в документе отмечается, что закон об особом статусе будет действовать на временной основе до дня опубликования миссией наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ итогового доклада о выборах. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, закон начнет действовать на постоянной основе.

Россияне написали, как понимают "формулу Штайнмайера" Европейская правда

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На встрече трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Зато российская сторона заблокировала определения возможной даты разведения.

Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он 2 сентября на встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Париже дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

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Пристайко дал согласие на то, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ о признании выборов честными.

Министр отметил, что для проведения выборов на оккупированной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия.

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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма так же заявил в среду в Минске, что реализация "формулы Штайнмайера" о местных выборах возможна только при выполнении ряда условий по безопасности.

Напомним, ранее Россия в Минске блокировала разведение сил в Золотом и Петровском.

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