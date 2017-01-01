Рада приняла евроинтеграционный закон о полупроводниковых изделиях
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Верховная Рада приняла в целом Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий“. Как указано в “карточке“ законопроекта на сайте парламента, принятие документа в целом поддержали 236 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.
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Закон призван обеспечить выполнение евроинтеграционных обязательств Украины в части унификации отечественного законодательства с правилами ЕС в вопросах охраны прав на компоновку (топографию) интегральных микросхем.
В частности законом:
- предложено новое определение терминов “полупроводниковое изделие“, “компоновка полупроводникового изделия“ и др;
- уточнены условия предоставления правовой охраны и условия охраноспособности компоновки полупроводникового изделия;
- пересмотрены требования к заявкам на регистрацию;
- усовершенствован порядок проведения экспертизы заявок;
- уточнен перечень прав и обязанностей, вытекающих из государственной регистрации компоновки полупроводникового изделия и т.п.
Напомним, Рада намерена запретить иностранцам владеть общенациональными провайдерами телесетей.
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