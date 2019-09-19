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Европейская федерация журналистов заявила об актах цензуры в Украине

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Вопрос блокирования сайта Корреспондент.net вынесли на международный уровень
Вопрос блокирования сайта Корреспондент.net вынесли на международный уровень
korrespondent.net

Блокирование 17 онлайн-СМИ, включая новостные порталы и блогер-платформу Корреспондент.net, считают нарушением свободы слова. Соответствующее заявление опубликовано на платформе Совета Европы по защите журналистики.

Европейская федерация журналистов (EFJ) 18 сентября осудила акты цензуры в Украине и опубликовала соответствующее заявление на платформе Совета Европы по защите журналистики, сообщает пресс-служба федерации, пишет Корреспондент. 

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Генеральный секретарь EFJ Рикардо Гутьеррес считает блокирование 17 онлайн-СМИ, включая новостные порталы и блогер-платформы Корреспондент.net, enigma.ua, trident-ua.info и informator.news нарушением свободы слова.

“Я очень обеспокоен тем, что ряд онлайн-источников информации неожиданно заблокирован в Украине. Еще более тревожным является тот факт, что издатели не могут защищать свои права при рассмотрении апелляций из-за задержки в тактике некоторых судей и прокуроров. Такие действия оказывают очень негативное влияние на уровень свободы выражения мнений в стране и на имидж страны на мировой арене“, - сообщил Гутьеррес .

“Мы призываем украинские власти соблюдать требования, установленные европейскими правовыми стандартами свободы выражения мнений“, - добавил генеральный секретарь EFJ. 

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Напомним, 23 июля 2019 года скандальный судья Сергей Вовк вынес решение, которым обязал украинских интернет-провайдеров и мобильных операторов блокировать 18 веб-ресурсов, среди которых оказался и Корреспондент.net. 

Отметим, через суды пытаются заблокировать информацию – расследование общественных активистов о заместителе начальника Главного следственного управления Национальной полиции Евгении Шевцове и его жене Алене Дегрик, которая занимается бизнесом.

Так, в разделе блогов сайта Корреспондент.net была размещена информация о преследовании Шевцовым и Дегрик правозащитника Виктора Зайца. Она и послужила причиной блокировки ресурса. Самого Зайца правоохранители подозревают в вымогательстве денег у Шевцова.

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Теги: Корреспондент.net, Я-Корреспондент, Печерский суд, Национальная полиция, ГБР
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Комментариев (1)
alex-zol    19.09.2019, 13:10
Оценка:  0
alex-zol
завыли сучары...
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