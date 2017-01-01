"Россия, открой правду": США призвали РФ открыть доступ миссии ОБСЕ в Крым

Представитель США при ОБСЕ возмутился тем, что россияне зовут американцев в Крым и не хотят допустить туда миссию.

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Представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор призвал Россию "открыть доступ" в аннексированный Крым для мониторинговой миссии ОБСЕ, передает "Укринформ".

Об этом он заявил на ежегодном совещании в Варшаве по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения после выступления пророссийских представителей.

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"Иронично, как прооккупационные представители на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения 2019 отрицают нарушения прав человека и просят нас посетить Крым", - заявил он.

"Россия, почему бы тебе не открыть дверь мониторинговой миссии ОБСЕ и не позволить всему миру увидеть правду о вашей жестокой оккупации", - подчеркнул Гилмор.

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Кроме того, американская делегация ответила на заявления, направленные против защитников прав крымских татар, прозвучавшие на совещании ОБСЕ в Варшаве.

"Мирное сопротивление грубой оккупации России является вдохновением для всех, кто любит свободу. Крым - это Украина", - говорится в заявлении американской делегации.

Делегация осудила то, что на заседании по человеческому измерению ОБСЕ пророссийских представители называют "террористами и экстремистами" мирных защитников прав человека в отношении крымских татар.

Напомним, ранее РФ опубликовала свой вариант "формулы Штайнмайера" о выборах на Донбассе.

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