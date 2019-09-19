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Под Винницей отец изнасиловал 12-летнюю дочь

Комментариев: 4
Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Винницкой области родной отец изнасиловал свою 12-летнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Винницкой области.

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Об изнасиловании девочки в полицию сообщила ее мать. По словам женщины, родной отец поиздевался над ребенком на чердаке собственного дома. 

На место преступления немедленно выехала следственно-оперативная группа и изъяла вещественные доказательства. Пострадавшую девочку осмотрел врач. По результатам медицинской экспертизы, факт изнасилования был подтвержден.

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На данный момент 38-летний горе-отец задержан. Его поместили в изолятор временного содержания. По данным полиции, решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение преступления.

К слову, копы рассказали, что ранее насильник привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и наркопреступления.

Напомним, в Запорожье мужчина снимал порно с 3-летней крестницей. Видео продавал в сети педофилам.

 

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Теги: изнасилование, отец, полиция, дочь
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Комментариев (9)
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Letohradek    19.09.2019, 15:04
Оценка:  -1
Letohradek
Зэбил! Добавить нечего!
farfalle    19.09.2019, 15:02
Оценка:  0
farfalle
Страна педофилов. Каждый день такие новости. Вы чем там, шаровары???
Антибес    19.09.2019, 14:51
Оценка:  0
Антибес
Там очень многие так делают.Такой-себе местный обычай:"Мол,я тебя породил,я тебя и ебу"...
Olshankin    19.09.2019, 14:30
Оценка:  +2
Olshankin
Мужик не привык тормозить. Надеюсь, у него никогда не будет машины.
haarp    19.09.2019, 13:58
Оценка:  +5
haarp
это уже в порядке вещей в незалежной , можно уже и не писать
sharry-sharry    19.09.2019, 14:07
Оценка:  -10
sharry-sharry
Почитай,что творится в твоей федерастии и окстись,...
haarp    19.09.2019, 14:08
Оценка:  +7
haarp
Украина 1 место в Европе по насильственным преступлениям и 8 место в мире.
ParisMA    19.09.2019, 14:47
Оценка:  0
ParisMA
sharry-sharry, благодаря папередникам уничтожитвшим ВСЁ, люди стали бедными без надежды на будущее! Когда при пенсии 1600 стоимость тарифов 2200 - ЭТО БЕЗНАДЁГАточкаУА !!!
И когджа нету работы и водка искусственная, то люди дуреют, а отсюда и преступления на почве психической дистрофии мозга!
farfalle    19.09.2019, 15:03
Оценка:  0
farfalle
И 1 место по психическим заболеваниям. Неудивительно, что все бегут с этой недостраны
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