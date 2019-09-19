Под Винницей отец изнасиловал 12-летнюю дочь

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

В Винницкой области родной отец изнасиловал свою 12-летнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Винницкой области.

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Об изнасиловании девочки в полицию сообщила ее мать. По словам женщины, родной отец поиздевался над ребенком на чердаке собственного дома.

На место преступления немедленно выехала следственно-оперативная группа и изъяла вещественные доказательства. Пострадавшую девочку осмотрел врач. По результатам медицинской экспертизы, факт изнасилования был подтвержден.

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На данный момент 38-летний горе-отец задержан. Его поместили в изолятор временного содержания. По данным полиции, решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение преступления.

К слову, копы рассказали, что ранее насильник привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и наркопреступления.

Напомним, в Запорожье мужчина снимал порно с 3-летней крестницей. Видео продавал в сети педофилам.

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