Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Депутаты усовершенствовали правила проведения публичных закупок

Комментариев: 0
В частности изменены требования к отчетности и предусмотрена защита от "судебного троллинга".
Депутаты усовершенствовали правила проведения публичных закупок
Депутаты усовершенствовали правила проведения публичных закупок
rada.gov.ua

Читай также: Нардепы одобрили реформу прокуратуры: что изменится

Верховная Рада Украины приняла в целом изменения в закон о публичных закупках и некоторые другие законодательные акты. Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата, говорится в “карточке“ законопроекта на сайте парламента.

Закон разрабатывался в целях дальнейшего выполнения евроинтеграционных обязательств Украины и гармонизации отечественного законодательства с европейскими правилами.

Читай также: Рада приняла изменения к закону об использовании ядерной энергии

Одним из ключевых положений закона было введение обязательной отчетности абсолютно по всем закупкам, начиная с 0 гривен.

Также закон разрешил вносить оперативные поправки в документы с тендерным предложением для устранения мелких неточностей. Эта норма позволяет избежать частых ситуаций, когда более выгодная заявка отклонялась из-за несущественных ошибок и опечаток.

Читай также: Рада декриминализовала фиктивное предпринимательство

Наконец, закон несколько усовершенствовал процедуру апелляции результатов тендера с целью исключить злоупотребления недобросовестных участников, которые намерено срывали тендерные закупки так называемым “судебным троллингом“.

Напомним, Рада приняла евроинтеграционный закон о полупроводниковых изделиях.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: тендер, публичные закупки, закон, Верховная Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь