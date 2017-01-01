Депутаты усовершенствовали правила проведения публичных закупок

В частности изменены требования к отчетности и предусмотрена защита от "судебного троллинга".

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Верховная Рада Украины приняла в целом изменения в закон о публичных закупках и некоторые другие законодательные акты. Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата, говорится в “карточке“ законопроекта на сайте парламента.

Закон разрабатывался в целях дальнейшего выполнения евроинтеграционных обязательств Украины и гармонизации отечественного законодательства с европейскими правилами.

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Одним из ключевых положений закона было введение обязательной отчетности абсолютно по всем закупкам, начиная с 0 гривен.

Также закон разрешил вносить оперативные поправки в документы с тендерным предложением для устранения мелких неточностей. Эта норма позволяет избежать частых ситуаций, когда более выгодная заявка отклонялась из-за несущественных ошибок и опечаток.

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Наконец, закон несколько усовершенствовал процедуру апелляции результатов тендера с целью исключить злоупотребления недобросовестных участников, которые намерено срывали тендерные закупки так называемым “судебным троллингом“.

Напомним, Рада приняла евроинтеграционный закон о полупроводниковых изделиях.

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