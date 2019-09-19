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Штайнмайер передал привет Зеленскому и приветствовал его мирные инициативы

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Глава немецкого государства передал наилучшие поздравления президенту Зеленскому.
Штайнмайеру понравились последние инициативы Зеленского
Штайнмайеру понравились последние инициативы Зеленского
EPA/UPG

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Президент Германии Фарнк-Вальтер Штайнмайер передал поздравления президенту Украины Владимиру Зеленскому и отметил важность его мирных инициатив. Об этом написал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

“Пока все говорят о “формулу Штайнмайера“. Я лично пообщался с федеральным президентом Германии", - отметил он.

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"Глава немецкого государства передал наилучшие поздравления президенту Зеленскому, отметив важность его мирных инициатив для прекращения войны на востоке Украины“, – написал Мельник.

Напомним, ранее США призвали РФ открыть доступ миссии ОБСЕ в Крым.

 

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Теги: Зеленский, формула Штайнмайера, Штайнмайер, Мельник, Германия
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