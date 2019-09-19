Штайнмайер передал привет Зеленскому и приветствовал его мирные инициативы

Глава немецкого государства передал наилучшие поздравления президенту Зеленскому.

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Президент Германии Фарнк-Вальтер Штайнмайер передал поздравления президенту Украины Владимиру Зеленскому и отметил важность его мирных инициатив. Об этом написал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

“Пока все говорят о “формулу Штайнмайера“. Я лично пообщался с федеральным президентом Германии", - отметил он.

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Поки всі говорять про «формулу Штайнмайєра», особисто поспілкувався з Федеральним президентом Німеччини. Глава 🇩🇪держави передав найкращі вітання Президенту @ZelenskyyUa, відзначивши важливість його мирних ініціатив для припинення війни на Сході України @APUkraine @IuliiaMendel pic.twitter.com/rzeEqEvaf3 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) September 19, 2019

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"Глава немецкого государства передал наилучшие поздравления президенту Зеленскому, отметив важность его мирных инициатив для прекращения войны на востоке Украины“, – написал Мельник.

Напомним, ранее США призвали РФ открыть доступ миссии ОБСЕ в Крым.

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