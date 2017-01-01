Житомирскую полицию обыскивает СБУ

Подробности дела СБУ обещает сообщить позже.

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в управлении защиты экономики в Житомирской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает Униан со ссылкой на СБУ Житомирской области.

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Отмечается, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по статье 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) УК Украины.

“Речь идет о несанкционированном судом прослушивании“, - уточнили в ведомстве.

Как сообщалось 16 сентября, Государственное бюро расследований проверяет причастность нескольких правоохранителей к получению и продаже данных мобильных разговоров граждан.

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