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Условия Киева для "формулы Штайнмайера" вне рамок прежних договоренностей - Песков

Комментариев: 3
Выдвинутые Украиной условия вынуждают провести дополнительную подготовку перед "нормандской встречей".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Условия, которые ставит Украина для реализации “формулы Штайнмайера“, не соответствуют ранее подтвержденным договоренностям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

Ранее все согласились с “формулой Штайнмайера“ и каких-либо условий при этом параллельно не выдвигалось. То есть она не была обусловлена чем-то. Сейчас украинская сторона поменяла свою позицию, - рассказал Песков.

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По мнению пресс-секретаря российского президента, выдвижение Украиной условий для реализации “формулы Штайнмайера“ — “это новая позиция для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой“.

Также Песков заявил, что данная ситуация указывает на необходимость проведения дополнительной подготовительной работы перед саммитом лидеров “нормандской четверки“ (Германия, РФ, Украина, Франция):

Встреча ради встречи вряд ли может быть результативной, и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу. Возникают вопросы относительно того, остаемся ли мы все в рамках понимания и в рамках подтверждения ранее достигнутых договоренностей, - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, РФ опубликовала свой вариант “формулы Штайнмайера“ о выборах на Донбассе.

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Теги: формула Штайнмайера, Россия, Песков, нормандская четвертка
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Комментариев (4)
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гуляка_редкий    19.09.2019, 14:17
Оценка:  +6
гуляка_редкий
писюн усатый
вуглускр    19.09.2019, 14:21
Оценка:  -5
вуглускр
щекочет?
WTF2wtf    19.09.2019, 14:28
Оценка:  +4
WTF2wtf
Что тут забыл НАЦИСТ и УБИЙЦА "Nikolas_Adver" ???
Нах шифруешься, конченое?
Woodbrother    19.09.2019, 14:14
Оценка:  +3
Woodbrother
Почему Песков ходит в легинсах своей жены ?
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