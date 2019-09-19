"Слуга народа" советует Кличко подать его заявление письменно

В ВР будет 90 дней для решения после официального обращения Кличко о досрочных выборах в Киеве.

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Устные заявления мэра Киева Виталия Кличко о досрочных выборах в столице не могут быть предметом обсуждения в Верховной Раде. Об этом заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "Интерфакс-Украина".

Там отмечают, что ожидают официального обращения в парламент. "Устные новости с сайтов, к сожалению, для нас не является основанием, чтобы об этом даже говорить в комитете. Ожидаем официального обращения", - отметил он.

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"Если оно будет процедурно правильно подано в Верховную Раду, дальше оно поступит в комитет", - говорит Корниенко. "Мы будем в комитете определяться", - сказал первый зампредседателя фракции.

Следующее заседание комитета по вопросам организации госвласти и местного самоуправления является главным в этом вопросе, состоится 1 октября.

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"Если он успеет к этому подать. Возможно, включим в повестку дня комитета. Возможно, не включим. У нас есть 90 дней на принятие этого решения", - пояснил Корниенко.

Напомним, ранее Кличко заявил, что обратился в парламент по роспуску Киевсовета, которая снова не собрала кворума для сессии, и назначение досрочных выборов в столице.

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