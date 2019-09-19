Денисова рассказала о процессе освобождения 113 украинцев

Омбудсмен встретилась с семьями заключенных в РФ украинцев.

Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова встретилась с родственниками незаконно удерживаемых лиц на территории РФ. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

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По словам Денисовой, они поговорили о всех проблемах в вопросе обмена пленными. Она сообщила, что по каждому из удерживаемых украинцев будут сделаны “соответствующие повторные обращения” к Уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой.

Работа по освобождению и возвращению всех граждан Украины, которые до сих пор находятся в заключении на территории России и аннексированного Крыма, проводится ежедневно. Подчеркиваю, что каждый из 113 граждан Украины из списка удерживаемых лиц, которыми Украина и Россия обменялись 16 июля 2019 - первый на освобождение, – сказала Денисова.

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Омбудсмен также заверила, что “делается все для того, чтобы в ближайшее время все 113 украинцев вернулись на родину.

Напомним, Украина передала России списки для нового обмена пленными. Содержание списков пока остается неизвестным.

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