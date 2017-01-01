СБУ выясняет, как пропагандисты из Крыма попали на заседание ОБСЕ

Правоохранители изучат не только факты нарушения госграницы, но и схему получения европейских виз.

СБУ выясняет, как крымские пропагандисты оказались в ОБСЕ depositphotos.com

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Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство по факту нарушения порядка выезда из оккупированного Крыма представителями ряда крымских СМИ, принявшими участие в совещании ОБСЕ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал крымской прокуратуры.

В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка не только законности выезда “делегатов“ с полуострова, но и получения ими визы для въезда на территорию Евросоюза, включение их в состав официальной делегации РФ, - говорится в сообщении украинских правоохранителей.

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Инициировал расследование представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, обратившийся в прокуратуру с соответствующим заявлением. Проводить расследование будет Служба безопасности Украины.

Напомним, РФ протащила на конференцию по правам человека от ОБСЕ коллаборантов из Крыма.

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