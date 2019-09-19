Нацсовет вынес предупреждение пяти региональным телеканалам за "112 Украина"

Вместо трансляции передач и фильмов согласно лицензии региональные вещатели просто крутят "112 Украина".

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Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания сегодня объявил предупреждение пяти региональным каналам, которые ретранслируют телеканал "112 Украина". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Санкции с предупреждением применили "Новый формат ТВ", "Ариадна ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор" и "Лидер ТВ" из-за несоблюдения лицензиатами законодательства о телевидении и радиовещании.

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Регулятор рассматривал эти вопросы, несмотря на то, что не смог вручить компаниям письменные приглашения на заседание Нацсовета.

5 сентября по этой причине заседание уже было перенесено, после чего Нацсовет оповестил указанные региональные вещатели всеми возможными способами - по электронной почте, сообщением на сайте регуляторного органа и даже объявлением в газете "Голос Украины".

В то же время съемочная группа телеканала "112 Украина" присутствовала на заседании Нацсовета, что свидетельствует о том, что руководство этого канала, а также пяти региональных компаний знало о мероприятии.

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Проверки компаний установили, что в программной концепции вещания ими также был увеличен объем информационно-аналитических и публицистических передач с 2 часов 30 минут в сутки по лицензии до 22 часов 50 минут в сутки фактически.

"Вообще не транслируются культурно-художественные, научно-просветительские, развлекательные и музыкальные, детские передачи, а также нет фильмопоказов. Без разрешения регуляторного органа компании самовольно изменили логотипы", - говорится в сообщении.

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Кроме того, указанные вещатели не выполняют конкурсные условия, предусмотренные отдельными приложениями к их лицензиям на вещание, которыми было рекомендовано размещение в эфире телеканалов детских передач.

Компании самовольно изменили собственные программные концепции и с тех пор ретранслируют телеканал "112 Украина", хотя имеют совсем другие обязательства.

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В Нацсовете также подчеркнули, что "112 Украина", а следовательно и пять этих телеканалов, распространяют искаженную информацию о том, что у канала "112 Украина" регулятор забирает лицензию.

"Канал имеет спутниковую лицензию, и к ней претензий нет. Другие вещатели являются региональными, и из-за нарушения условий собственных лицензий лишили жителей своих регионов возможности получать локальный контент о событиях местного значения", - пояснили в совете.

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Регулятор обязал пять вещателей в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Это уже шестая санкция объявления предупреждения, которую Национальный совет применил к этим вещателям. Кроме того, дважды были наложены штрафные санкции, а также принято решение об обращении в суд об аннулировании их лицензий на вещание.

Напомним, ранее Депутаты изменили процедуру увольнения членов Нацсовета по ТВ.

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