В Днепре отец похитил дочь у мамы и скрывался с малышкой в лесу под Житомиром

Гражданский муж насильно увез ребенка от матери.

В Днепре мужчина похитил у гражданской жены совместную 7-летнюю дочь и увез ее в лес Житомирской области. Об этом сообщает Информатор.

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Инцидент начался 17 сентября. Тогда в полицию обратилась жительница Днепра, которая сообщила, что ее экс-сожитель похитил их общую дочь. Поиски начались оперативно. Между тем, мужчина успел вывезти ребенка в другую область.

Женщина сообщила, что суд определил место жительства ребенка с матерью. Однако отец мог ее видеть, согласно устным договоренностям между экс-влюбленными.

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18 сентября ребенка нашли сотрудники управления уголовного розыска и ювенальной превенции. Помощь в розыске оказали коллеги из отдела полиции Житомирской области. Оказалось, все это время отец с дочкой скрывался в лесу. Там они собирались жить в кемпинге.

Полицейские сообщили матери местонахождения девочки. В этот же день на основании решения суда мама самостоятельно забрала дочь домой.

Напомним, в киевском парке мужчина пытался похитить ребенка на глазах у матери. Очевидцы в комментариях сообщают, что мужчина выглядит душевно больным.

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