Инклюзивное обучение: МОН подготовило видеоразъяснения для родителей

Позже будут опубликованы, как минимум, еще три ролика.

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Министерство образования и науки опубликовало первую серию видеоразъяснений об инклюзивном обучении, из которых родители смогут узнать о том, что такое инклюзивно-ресурсные центры, как к ним обратиться и получить помощь специалистов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В дальнейшем будут опубликованы еще три ролика о механизмах зачисления и открытия инклюзивных групп на всех уровнях образования - от дошкольного до вузов. В роликах с родителями будет говорить госэксперт директората инклюзивного и внешкольного образования Ольга Набоченко.

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“Мы понимаем, насколько важна роль родителей детей с особыми образовательными потребностями в учебном процессе. Именно поэтому мы подготовили для них в формате видео пошаговую инструкцию по наиболее интересующим их вопросам. Что делать, куда и когда обращаться - все это мы объясняем“, - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Она добавила, что ролики будут полезными не только для родителей, но и для всех, кто интересуется темой инклюзивного обучения.

Как сообщалось, в мае 2017 года Рада приняла закон Порошенко об инклюзивном образовании.

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