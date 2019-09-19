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Захват моста в Киеве: минера не будут обвинять в подготовке теракта

Комментариев: 6
Полиция прокомментировала инцидент.
Белько не будут обвинять в подготовке теракта
Белько не будут обвинять в подготовке теракта
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Участника боевых действий на Донбассе Алексея Белько, который вчера угрожал взорвать мост Метро в Киеве, не будут обвинять в подготовке теракта.

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Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко пишет “Интерфакс-Украина“.

Полицейский сообщил, что минеру инкриминируют ложное сообщение о минировании и хулиганство. Такая позиция согласована с органами прокуратуры.

В прокуратуре уже согласовано подозрение… по ч.4 ст.296 (хулиганство, максимальная санкция - до 7 лет) и ст.259 (неправдивое сообщение о минировании, максимальная санкция - до 3 лет)… Обвинения в подготовке теракта полиция предъявлять не будет, это согласованная позиция с прокуратурой, - сообщил Крищенко.

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Напомним, появились новые детали о киевском минере. Военный рассказал детали минирования моста Метро в столице.

 

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Теги: захват моста, Белько, прокуратура, полиция
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Комментариев (6)
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WTF2сосет_у_всех    19.09.2019, 16:10
Оценка:  +2
WTF2сосет_у_всех
побольше дебилов ато, много и разных! на своей шкуре почувствуете, что они такое
mark_demo    19.09.2019, 16:03
Оценка:  +3
mark_demo
что он этой фоткой хотел показать-свои слабые руки
Адекваты    19.09.2019, 16:00
Оценка:  +3
Адекваты
Значит подстава.На зрителя работали.
Хулиганка*    19.09.2019, 15:36
Оценка:  +3
Хулиганка*
Его уже на поруки собираются брать... круто. То есть, любой, у кого не получится совершить террористический акт, может смело заявить, что он и не собирался никого взрывать, (хотя при этом сбил полицейский дрон и стрелял в полицию) а он просто старый, больной и его девушки не любят...?
Хулиганка*    19.09.2019, 15:25
Оценка:  +5
Хулиганка*
премию дадут обдолбышу?
Адекваты    19.09.2019, 16:00
Оценка:  +3
Адекваты
И квартиру в Киеве.
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