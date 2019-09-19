Захват моста в Киеве: минера не будут обвинять в подготовке теракта

Полиция прокомментировала инцидент.

Белько не будут обвинять в подготовке теракта соцсети

Участника боевых действий на Донбассе Алексея Белько, который вчера угрожал взорвать мост Метро в Киеве, не будут обвинять в подготовке теракта.

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Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко пишет “Интерфакс-Украина“.

Полицейский сообщил, что минеру инкриминируют ложное сообщение о минировании и хулиганство. Такая позиция согласована с органами прокуратуры.

В прокуратуре уже согласовано подозрение… по ч.4 ст.296 (хулиганство, максимальная санкция - до 7 лет) и ст.259 (неправдивое сообщение о минировании, максимальная санкция - до 3 лет)… Обвинения в подготовке теракта полиция предъявлять не будет, это согласованная позиция с прокуратурой, - сообщил Крищенко.

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Напомним, появились новые детали о киевском минере. Военный рассказал детали минирования моста Метро в столице.

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