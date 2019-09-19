Мужчина развелся с женой в Крыму, сдавал взрывчатку правоохранителям и мечтал стать снайпером.

Не пил и носил татарский флаг: Что известно о "минере" Белько

Не пил и носил татарский флаг: Что известно о "минере" Белько

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Алексей Белько, которого вчера задержали во время угроз заминировать столичный мост метро, был в разводе и в последнее время жил с девушкой, однако и с ней отношения не сложились. Мы собрали информацию о “минере“ из социальных сетей и СМИ.

Белко - 42 года, он родился в крымском Форосе и, по данным источников в правоохранительных органах, долгое время жил в Симферополе, пишет theБабель.

Кузнец, ушедший на фронт

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В Крыму Алексей работал кузнецом, у него даже была своя кузница. Мужчина был мастером своего дела, мог выполнить любой заказ, рассказывают его знакомые.

По одному крымскому адресу с Алексеем была прописана его жена Елена Белько. Ее отчество и дата рождения полностью совпадают с данными “минера“. Эта же женщина, по данным открытых источников, работала секретарем участковой избирательной комиссии в Симферополе после оккупации полуострова. Также на полуострове у Белько остался сын-подросток.

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При этом сам Алексей уехал в Киев 8 лет назад, впоследствии оборвав контакты с семьей. “Мы догадывались, что он пошел на Донбасс воевать, хотя он никому об этом не рассказывал“, - цитирует Обозреватель его друга из Крыма.

По словам друга Белько из Крыма, Алексей считался в компании хорошим парнем, очень веселым. “Но ожидать от него можно было чего угодно!“ - отметил товарищ.

В последнее время Белько жил с другой девушкой. Кстати, перед самым задержанием он просил правоохранителей связаться с ней. При этом отношения с ней также не сложились - СМИ пишут, что у нее была интрижка.

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Военная карьера и взрывчатка из “сейфа в селе“

Алексей уехал на территорию материковой Украины и после начала боевых действий стал участником АТО, в связи с чем, по данным КГГА, подавал ходатайство о получении земельного участка. По данным “Радио Свобода“, Алексей проходил службу по контракту в подразделении обеспечения командования Сил специальных операций.

Белько носит звание старшего сержанта. В ВСУ он занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах Киевской области. 26 июня суд признал Алексея виновным в самовольном оставлении воинской части с арестом с содержанием на гауптвахте на срок 7 дней.

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“В июле 2019 года по приказу был уволен со службы за невыполнение условий контракта“, - сообщили в пресс-службе командования ССО.

Что интересно, в июне этого года Белько добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их “в сейфе в селе на Черниговщине“. Отметим, участники АТО и ООС довольно часто вывозят оружие и взрывчатку из зоны боевых действий.

Сослуживцы считают, что на Белько “все навалилось“

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В части, в которой служил украинец, мысли о нем разделились. С одной стороны, по их мнению он имеет силу воли, патриотичен, а с другой - был психологически нестабильным, пишет Обозреватель.

Его сослуживцы считают, что на такой отчаянный шаг Алексей пошел, потому что сейчас все на него навалилось. “И политика, и девушка, служба, война ... Все вместе. Видимо, не выдержал и решил действовать. У него есть дух, есть сила, у него другие ценности. Просто хотел привлечь внимание“, - считает его бывший сослуживец .

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По мнению главы столичной полиции Андрей Крищенко, Белько мог находиться под действием каких-то веществ.

Те, кто знал его на войне, не верят в это. “С ним можно было всегда поговорить, обратиться к нему. Спокойный, никакой он не наркоман, как сейчас пишут. Он даже не пил“, - рассказывает еще один бывший военнослужащий.

“Понимаю его боль по Донбассу“

Еще один сослуживец Белько Роман Семисал написал, что поддерживает позицию Алексея по Донбассу. “Нас мобилизовали в один день. Я заметил его сразу в Деснянском военкомате, потому что он пришел в камуфляже с двумя флагами на рукавах - украинским и татарским“, - вспоминает Семисал.

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“Он заметил мой взгляд и сказал, что идет воевать еще и за татар, то они в Крыму за себя не воевали. Он мне сразу понравился. Он был решительно настроен на войну, много не говорил, сказал, что служил в морской пехоте и теперь хочет быть снайпером“, - поделился бывший военный.

“Спросил меня, не хочу ли я работать с ним в снайперской паре. Из всего вагона не пьянствовали только двое - Алексей и я“, - добавил Роман.

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На Яворивском полигоне, где нас готовили к фронту, как гранатометчиков, Алексей узнал, что где-то рядом тренируются десантники, вышел на нужных людей, и через несколько дней его забрали в десантуру, отметил Семисал.

“Я звонил ему несколько раз и в АТО, и после демобилизации, но безрезультатно. Пару лет назад нашел на его страницу в ФБ, понял, что Алексей жив, здоров, порадовался за него, но так и связался с ним...“ - добавил он.

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“Я не одобряю его поступка, но полностью разделяю его позицию: то, что делает нынешняя власть - отвод войск, формула Штайнмайера, позорный обмен пленными, разговоры о потеплении отношений с РФ, прекращение сотрудничества с американскими военными инструкторами - это капитуляция!“ - подчеркнул бывший военный.

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“Не за это Алексей подвергал себя на смерть на войне. Я его не оправдываю, но понимаю его отчаяние и боль. Боль солдата, которому изменяет Родина“, - говорит Семисал.

Напомним, ранее Алексей Белько извинился перед киевлянами за свою угрозу взорвать мост Метро.

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