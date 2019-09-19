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В Украине появится госслужба по контракту

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Такая норма содержится в принятом Верховной Радой законе "о перезагрузке власти".
В Украине появится госслужба по контракту
В Украине появится госслужба по контракту
depositphotos.com

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Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти, который позволит нанимать 7% государственных служащих по контракту. Как указано в “карточке“ законопроекта на сайте парламента, принятие документа в целом поддержали 228 народных депутатов при минимально необходимом количестве в 226 голосов.

Одним из самых значимых нововведений стала возможность найма чиновников по контракту. Правда “контрактников“ должно быть не более 7% от общего количества госслужащих.

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Также предусмотрено множество различных поправок к законодательству о труде в части упрощения порядка принятия на государственную службу и освобождение от нее. Кроме того, повышена ответственность государственных служащих за результаты их деятельности, устранены промежуточные этапы обжалования увольнений при сохранении безусловного права на судебное обжалование и др.

Напомним, Верховная Рада приняла закон об импичменте президента.

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Теги: госслужащие, контракт, Верховная Рада, закон
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