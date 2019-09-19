В Днепре таксист вызвал проститутку и умер – СМИ

По неподтвержденной официально информации, смерть могла наступить во время полового акта.

В Днепре напротив заброшенного кинотеатра Салют в авто был обнаружен мертвый таксист. Труп был найден в 3:00.

Об этом сообщает Информатор.

Погибшему на вид около 50 лет. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Личность мужчины устанавливается.

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“Существует неподтвержденная информация о том, что мужчина умер во время полового акта - он воспользовался услугами проститутки. Об этом также свидетельствует ненадлежащий внешний вид таксиста“ – говорится в сообщении.

Фото 18+

Мужчина работал таксистом Информатор

Ранее сообщалось о том, что в Николаеве пьяный таксист напал на полицейских. Водитель легковушки Mercedes дважды создал аварийную ситуацию и едва не врезался во встречную фуру.

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