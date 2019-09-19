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В Днепре таксист вызвал проститутку и умер – СМИ

Комментариев: 1
По неподтвержденной официально информации, смерть могла наступить во время полового акта.
Труп обнаружили прохожие
Труп обнаружили прохожие
Информатор

В Днепре напротив заброшенного кинотеатра Салют в авто был обнаружен мертвый таксист. Труп был найден в 3:00.

Об этом сообщает Информатор.

Погибшему на вид около 50 лет. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Личность мужчины устанавливается.

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“Существует неподтвержденная информация о том, что мужчина умер во время полового акта - он воспользовался услугами проститутки. Об этом также свидетельствует ненадлежащий внешний вид таксиста“ – говорится в сообщении.

  • Фото 18+

Мужчина работал таксистом
Мужчина работал таксистом
Информатор

Ранее сообщалось о том, что в Николаеве пьяный таксист напал на полицейских. Водитель легковушки Mercedes дважды создал аварийную ситуацию и едва не врезался во встречную фуру.

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Теги: Днепр, таксист, проститутка, смерть
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Комментариев (1)
WTF2сосет_у_всех    19.09.2019, 16:14
Оценка:  +2
WTF2сосет_у_всех
вызывать проститутку вредно для здоровья))))
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