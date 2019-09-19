Белько извинился за угрозу минирования моста Метро
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Алексей Белько, которого вчера задержали во время угроз заминировать столичный мост Метро, извинился и объяснил свое поведение. Об этом во время брифинга сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда, передает УНН.
“Он просит прощения. Он просит прощения перед всеми, в частности, перед жителями города Киева. Алексей сказал, что он не собирался подрывать мост. Все, что он хотел — это привлечь к себе внимание”, — сказала Коляда.
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По ее словам, одна из задач министерства — обеспечить так, чтобы ветераны, начиная от службы в военкоматах и заканчивая уже своей жизнью после службы не были лишены этого внимания.
“Алексей говорит, что у него были проблемы с устройством на работу, отсутствием средств, проблемы с девушкой. Поэтому, сложилась такая ситуация и в таком серьезном состоянии он совершил поступок”, — сказала Коляда.
Напомним, ранее сообщалось, что Минветеранов будет защищать киевского минера.
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