Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Белько извинился за угрозу минирования моста Метро

Комментариев: 6
Минер попросил прощения у жителей Киева и заверил, что не собирался подрывать мост.
Коляда заверила, что минер сожалеет о своем поступке
Коляда заверила, что минер сожалеет о своем поступке
пресс-служба Кабмина

Читай также: “Он не заслужил пожизненное”: новые детали о киевском минере

Алексей Белько, которого вчера задержали во время угроз заминировать столичный мост Метро, извинился и объяснил свое поведение. Об этом во время брифинга сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда, передает УНН.

“Он просит прощения. Он просит прощения перед всеми, в частности, перед жителями города Киева. Алексей сказал, что он не собирался подрывать мост. Все, что он хотел — это привлечь к себе внимание”, — сказала Коляда.

Читай также: Появилось видео задержания "минера" моста в Киеве

По ее словам, одна из задач министерства — обеспечить так, чтобы ветераны, начиная от службы в военкоматах и заканчивая уже своей жизнью после службы не были лишены этого внимания.

“Алексей говорит, что у него были проблемы с устройством на работу, отсутствием средств, проблемы с девушкой. Поэтому, сложилась такая ситуация и в таком серьезном состоянии он совершил поступок”, — сказала Коляда.

Напомним, ранее сообщалось, что Минветеранов будет защищать киевского минера.

 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Белько, минер, Киев, мост, теракт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
WTF2wtf    19.09.2019, 16:39
Оценка:  -1
WTF2wtf
Пуля в голову была бы самым логичным решением ...
П    19.09.2019, 16:32
Оценка:  +3
П
Ну так скиньтесь ему на штраф, а пятерочку отсидеть обязан. Безнаказанность порождает рост преступности.
Сеемма    19.09.2019, 16:15
Оценка:  +2
Сеемма
А то, что его сейчас кумарит, разве не вызывает сострадание?
kapablankas    19.09.2019, 16:08
Оценка:  +3
kapablankas
ну так целуйте его в сраку всем министерстаом
Хулиганка*    19.09.2019, 15:46
Оценка:  +6
Хулиганка*
теперь всем так можно?
T-REX2    19.09.2019, 15:59
Оценка:  +3
T-REX2
не,только атошникам-наркоманам
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь