Из окна отдела полиции Ужгорода выбросился мужчина
В Ужгороде мужчина выпрыгнул с четвертого этажа городского отдела полиции, Государственное бюро расследований расследует действия правоохранителей по факту возможного превышения служебных полномочий правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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Сообщается, что ГБР во Львове расследует по факту возможного превышения служебных полномочий правоохранителями Ужгородского городского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.
По предварительной информации, 13 сентября сотрудники полиции доставили двух граждан в помещение Ужгородского городского отдела полиции, один из мужчин выпрыгнул из окна служебного кабинета четвертого этажа здания отдела полиции, в результате чего получил телесные повреждения, он в настоящее время находится на стационарном лечении и медицинском учреждении.
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Дело касается превышения власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
В случае доказательства вины правоохранителям грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, в Киеве полицейские отговорили от самоубийства двух мужчин. Один мужчина пытался выпрыгнуть с окна на 17 этаже на проспекте Бажана, а второй пытался свести счеты с жизнью возле станции метро Житомирская.
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