Женщина-информатор "ЛНР" "помогала" продуктами ВСУ

Боевики завербовали женщину.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили и задержали жительницу Луганской области, передававшую разведывательную информацию российско-террористическим вооруженным формированиям так называемой “ЛНР“.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Женщина была завербована боевиками в конце прошлого года во время посещения временно оккупированных территорий по личным делам. С того времени она поддерживала контакты с представителем фейковой контрразведки так называемого “МГБ “ЛНР“.

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Следователи СБУ задокументировали, что информатор собирала и с помощью средств электронной связи сообщала террористам сведения о подразделениях ВСУ, которые задействованы в проведении операции Объединенных сил: их численность, личный состав, вооружение, дислокацию, организацию охраны.

Для конспирации женщина “искренне“ помогала военным в бытовых вопросах, предлагая, в частности, домашние продукты.

Собранные данные использовались российскими наемниками для планирования военных действий против ВСУ и совершения диверсий на подконтрольной украинской власти территории.

"Сотрудники СБУ задержали сообщницу террористов в непосредственной близости от районов ведения боевых действий на территории Луганской области во время попытки передачи информации незаконным вооруженным формированиям, которые контролируются Российской Федерацией", - заявили в СБУ.

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В настоящее время следователи Управления СБУ в Харьковской области сообщили задержанной гражданке о подозрении в содействии деятельности террористической организации, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос относительно избрания в отношении нее судом меры пресечения.

Контрразведчики Службы также установили личность представителя так называемого “МГБ ЛНР“, который завербовал луганчанку. Его участие в деятельности террористической организации документируется в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

Как сообщалось 14 июня, СБУ прикрыла агентурную сеть информаторов в Луганске.

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