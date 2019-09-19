В Киеве свадебный бум из-за красивой даты 19.09.19

Многие пары сочли, что этот день лучше других подходит для заключения брака.

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В столичных ЗАГСах сегодня наблюдается подлинный ажиотаж из-за симметричной даты. Некоторые пары, чтобы пожениться 19.09.19, подавали заявления на этот день еще за год. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Уже в 9 утра во дворце бракосочетаний образовалась очередь из желающих заключить брак именно сегодня. Все они подавали заявки очень заранее, а одна пара забронировала очередь почти за год. Молодожены считают сегодняшнюю дату просто красивой, но находятся и те, кто верит в магические свойства красивого числа, способного сделать их брак счастливым.

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В целом на сегодня заявку в Киеве подали 227 пар, что меньше, чем было в аналогичную “красивую“ дату прошлого года. Но в управлении юстиции не теряют надежды побить рекорд, ожидая, что пары воспользуются возможностью “брака за сутки“.

Можно успеть подать заявку сейчас (утром – ред.) и жениться после обеда, - говорит начальник столичного управления юстиции Станислав Куценко.

Впрочем, большинство украинцев полностью пренебрегают такого рода приметами. Например, в прошлую пятницу 13-го в Киеве расписались столько же пар, сколько и в День Святого Валентина.

Напомним, в Виннице Зеленскому выписали удостоверение общества слепых, а губернатору подарили крота.

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