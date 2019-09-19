Зеленский уволил шестерых глав РГА в Ровенской области
Президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября уволил шестерых глав районных администраций в Ровенской области.
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Об этом говорится в распоряжениях п№337/2019-рп, №338/2019-рп, №339/2019-рп, №340/2019-рп, №341/2019-рп, №342/2019-рп на сайте президента:
Виталий Люшин уволен с должности главы Березновской РГА,
Юрий Парфенюк - с должности главы Дубенской РГА,
Сергей Черний - с должности главы Корецкой РГА,
Петр Рухер - с должности главы Млиновской РГА,
Богдан Турович - с должности главы Острожской РГА
и Олег Ващук - с должности главы Радивиловской РГА.
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Напомним, 9 июля Зеленский уволил троих председателей РГА в Ровенской области, 11 июля - еще троих, а 16 июля - четверых.
Как сообщалось, 14 сентября Зеленский представил главу Днепропетровской ОГА.
19 сентября президент назначил главу Николаевской ОГА.
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