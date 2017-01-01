“Конец эпохи мародерства“: Глава "Укроборонпрома" Абромавичус назначил себе 4 заместителей

Заместители будут курировать такие направления - проектный офис, закупки, финансово-экономический блок и трансформации госконцерна.

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Заместителем гендиректора госконцерна “Укроборонпром“ по вопросам трансформаций стал управляющий партнер рекрутинговой компании Odgers Berndtson Ukraine Роман Бондарь, закупками будет заниматься Надежда Бигун из ProZorro, финансово-экономическим блоком будет руководить работавший в НБУ и “Укргазвыдобування“ Сергей Иванюта, а Олег Яковенко с опытом работы в Минэкономразвития возглавит проектный офис госконцерна. Соответствующие приказы о назначении гендиректор Айварас Абромавичус подписал в четверг, 19 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Так Бондарь возглавит так называемый Центр трансформаций, который призван управлять эффективностью и введением международных стандартов корпоративного управления в госконцерне.

“Наша задача в кратчайшие сроки провести преобразования громоздкой структуры в инновационную, гибкую и современную компанию“, - прокомментировал свет назначение Бондарь.

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Бигун ранее занимала должности заместителя директора ГП “Прозорро“ (ProZorro) занималась также централизацией закупок “Укрпошты“ и работала заместителем директора ГП “Медицинские закупки Украины“. Теперь она будет внедрять прозрачные процедуры и политику закупок и повышать их эффективность за счет централизации потребностей предприятий и внедрения категорийных стратегий.

Стоит отметить, что на данный момент только 8 из 138 предприятий, входящих в состав “Укроборонпрома“, проводят закупки через ProZorro.

“Отдельным фокусом работы Бигун станет импортозамещение товаров российского производства“, – отметили в пресс-службе госконцерна.

Назначение новых топ-менеджеров Абромавичус назвал “концом эпохи мародерства“ и подчеркнул, что новая команда в ближайшее время должна разработать комплексную стратегию развития “Укроборонпрома“, ориентированную на увеличение объемов производства и продаж продукции, провести кадровый и финансовый аудиты, инвентаризацию и оптимизацию активов.

Как сообщалось, экспорт вооружения и военной техники в ближайшие годы необходимо увеличить в пять раз - до 2 млрд. долларов в год. Об этом 17 сентября заявил гендиректор ГК “Укроборонпром“ Айварас Абромавичус.

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